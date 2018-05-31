Дело Бабченко: суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации “убийства”

Шевченковский районный суд Киева постановил взять подозреваемого в организации покушения на Аркадия Бабченко Бориса Германа под арест сроком на 60 дней без права залога.

Защита подозреваемого обещает обжаловать данное решение.

Сам Герман заявил, что работает на контрразведку и это была спланированная спецоперация.

Кроме того, организатор “убийства” утверждает, мол знал, что нанятый им Алексей Цымбалюк сотрудничает с СБУ.

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“убийстве” спецоперация СБУ Напомним, журналист Аркадий Бабченко, обкоторого сообщалось вечером 29 мая, оказался жив — это была

За его смерть российские спецслужбы заплатили организатору $40 тысяч, из которых $30 тысяч предназначались киллеру.