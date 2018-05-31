Украина и НАТО организовывают киберполигон ВСУ

В Украине в рамках трастовых фондов Североатлантического альянса реализуется ряд проектов для армии. Один из них – создание киберполигона Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ Валентина Левчика.

По его словам, мощным практическим механизмом НАТО в сотрудничестве с Украиной являются трастовые фонды, которые используются для развития оперативных возможностей и содействия общей трансформации ВСУ.

– Здесь я хочу заметить, что ответственным органом государственной власти за реализацию проекта этого трастового фонда является СБУ, но в рамках фонда Вооруженными силами реализуется пилотный проект по созданию киберполигона ВСУ. Интересный проект, – сказал Левчик.

Он также отметил, что сейчас работают восемь таких фондов, шесть из которых были основаны на выполнение решений саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, на фоне агрессии России против Украины.

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Напомним, члены НАТО должны поддержать надежды Грузии и Украины на вступление в Альянс.