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В Украине могут вести валютные ограничения – причина

Национальный банк Украины может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения в случае усиления инфляционного давления, если Украина не получит очередной транш МВФ.

НБУ

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на совместной конференции центробанков Украины и Польши, передает Интерфакс-Украина.

Национальный банк Украины может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш МВФ.

– Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала, – сказал Смолий.

Читайте: Сотрудничество Украины с МВФ – Нацбанк сделал заявление

По его словам, вопрос возможных сценариев развития событий в случае отсутствия очередного кредитного транша МВФ обсуждался во время заседания комитета монетарной политики НБУ.

Напомним, украинская власть рассчитывает на получение транша от МВФ в размере $1,9 млрд уже в июне.

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