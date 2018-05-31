Вступление в медицинские и педагогические вузы 2019: кому государство отдаст предпочтение

С 2019 года в педагогические и медицинские вузы в первую очередь будут брать абитуриентов, которые согласятся 3 года отработать в селе или поселке.
Соответствующее постановление Кабмин принял 30 мая, сообщает пресс-служба Минобразования.
Этот документ вступит в силу 1 января 2019 года.
– Правом первоочередного зачисления смогут воспользоваться поступающие в медицинские и педагогические вузы на специальности отраслей знаний 01 Образование/Педагогика и 22 Здравоохранение. Им предстоит отработать в сельской местности не менее 3 лет – на этот период специалистам бесплатно будут предоставлять жилье с оплатой отопления и освещения, – говорится в сообщении.
По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, в конце 2016 года парламент отменил принудительное трудоустройство выпускников медицинских вузов, ведь свободный выбор места дальнейшей работы – это их конституционное право.
– Одновременно была предусмотрена возможность первоочередного зачисления в медицинские и педагогические университеты тех абитуриентов, которые сами захотят отработать в сельской местности. И сегодня правительство приняло очень важное решение, определив, как будет происходить этот процесс – кто будет формировать потребность в кадрах, как будут заключаться соглашения и тому подобное. Мы надеемся, что это позволит улучшить уровень предоставления образовательных и медицинских услуг в селах, – отметила она.
По ее словам, после окончания учебы выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу.
В случае отказа выполнять условия соглашения – выпускник должен возместить средства на его подготовку.
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Фото: Міносвіти