Я не знал. Климкин о спецоперации и “убийстве” Бабченко

Глава МИД Украины Павел Климкин не знал о том, что “убийство” журналиста Аркадия Бабченко было спецоперацией СБУ.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

– Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив, – написал он.

При этом министр отметил, его тезис о том, что Россия будет дестабилизировать ситуацию в Украине, в том числе таким образом, более чем оправдана.

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Напомним, 29 мая стало известно об “убийстве” Аркадия Бабченко. Во время заседания Совбеза ООН глава МИД Павел Климкин заявил, что журналист был противником кремлевского режима и боролся за демократическую Россию с территории Украины.

– Аркадий Бабченко, российский журналист и хорошо известный противник российского режима, был убит возле своей квартиры в Киеве. До того, как он прибыл в Украину, его вынудили покинуть Россию после нападений и угроз в адрес его и его семьи, – сказал Климкин в ответ на реплику российского постпреда при ООН.

30 мая СБУ сообщила, что Аркадий Бабченко жив, а его “убийство” было спецоперацией, чтобы сорвать настоящее покушение.

К слову, благодаря инсценировке убийства Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.