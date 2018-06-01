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Бензиновый кризис: в Донецке очереди на АЗС по 40 машин

В оккупированном Донецке возник очередной бензиновый кризис – из-за дефицита горючего на автозаправочных станциях увеличиваются очереди.

Как сообщает Радіо Донбас.Реалії, проблемы с доступом к бензину наблюдаются уже неделю. По состоянию на 1 июня не на всех АЗС есть топливо. Там, где оно есть, образуются очереди по 30-40 автомобилей, и через несколько часов топливо исчерпывается.

По данным издания, на донецких АЗС ввели ограничения продажи топлива: 20 литров в один бак. Цена бензина А-95 выросла до 51 рубля (около 23 гривен по “местному” курсу).

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Подконтрольная пророссийским боевикам топливная компания объяснила, что дефицит бензина на местных АЗС возник из-за перебоев в поставке.

Напомним, в сети до сих пор смеются над снимком, на котором видно, как “министра обороны” террористов облаивает дворовый пес.

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