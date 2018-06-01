Богомолец: В Украине лечение кариеса должно стать бесплатным

Большинство базовых стоматологических услуг, предоставляемых населению, являются профилактическими, а потому должны принадлежать к первичной медицинской помощи, финансируемой из госбюджета.

Такое мнение высказала народный депутат Украины и председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

– Так у большинства европейских стран, где 80-85% врачей стоматологического профиля составляют врачи-стоматологи общей практики. Они работают на первичном звене по принципу семейного врача, проводя лечение наиболее распространенных заболеваний зубов и полости рта и осуществляя профилактические мероприятия. Именно эти услуги, относящиеся к первичному звену медицины, в ближайшее время должны стать бесплатными для украинцев, – уверена Богомолец.

Она отметила, что болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые болезни, атеросклероз и его осложнения чаще всего просто следствие больных зубов, не лечатся.

– Воспаление в полости рта запускает различные воспалительные процессы во всем организме, в частности эндокардит и системные болезни соединительной ткани. Стоит нагружать еще и печень уже больного человека различными сильнодействующими лекарствами, если всего лишь нужно вылечить ему кариес? На вторичном и третичном звене в Европе специализированную или высокоспециализированную стоматологическую помощь оказывают только 15-20% врачей-стоматологов. Только такая помощь и все эстетические стоматологические процедуры, по моему убеждению, в Украине должны осуществляться на основе сооплаты, – подчеркнула политик.

По ее словам, из-за того, что на сегодня фактически все виды стоматологических услуг в Украине являются платными, ситуация с заболеваниями ротовой полости ухудшается и стала катастрофической.

– Так, например, среди призывников и мобилизованных в АТО потребность в санации и лечении ротовой полости достигает 95%. О чем может думать на передовой защитник нашей страны, если у него невыносимо болит зуб или уже нечем пережевать пищу? Распространенность кариеса у детей в Украине составляет около 80%, что в несколько раз выше, чем в европейских странах. Растет также количество тяжелых воспалительных осложнений стоматологических заболеваний, в том числе с летальным исходом, – рассказала председатель профильного комитета Рады.

Народный депутат отметила, что хотя по квалификационным характеристикам 70% стоматологов в Украине относятся к первичному звену и работают на первичном уровне, законодательно все без исключения врачи-стоматологи относятся к вторичному уровню медицинской помощи.

– Это коллизия, которую нам надо решить. Для этого Кабинет министров должен разработать и предложить парламенту внести изменения в соответствующие законодательные акты – выделить стоматологию в отдельный вид медицинской помощи. Стоматология должна быть разбита на различные виды стоматологических услуг, каждая из которых будет относиться к определенному звену – первичному, вторичному или третичному, – отметила Ольга Богомолец.

Также, по ее мнению, Кабмин при разработке программы медицинских гарантий должен обеспечить включение в перечень медицинских услуг на первичном уровне, услуги по оказанию стоматологической медицинской помощи.

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– Со своей стороны Минздрав должен включить стоматологов в перечень врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь и обеспечить четкое распределение перечня стоматологических услуг в зависимости от уровня оказания медицинской стоматологической помощи. Именно такие поручения получили соответствующие органы после проведенного мной недавно в парламенте круглого стола. Так, совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию с катастрофическим распространением стоматологических заболеваний в Украине, – уверена парламентарий.

Она подчеркнула: украинцы имеют не только доживать до 80 лет, но и иметь в этом возрасте не менее 20 собственных зубов.

– Этого можно достичь только при реальной доступной стоматологической помощи семейного врача-стоматолога. Реформы должны происходить ради людей – и их целью должно быть увеличение продолжительности достойного и продуктивной жизни наших граждан, – резюмировала Ольга Богомолец.