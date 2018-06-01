Боевики применили запрещенную артиллерию и минометы, ранены трое бойцов

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. За минувшие сутки боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня. Трое бойцов ВСУ получили ранения во время боев.

Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение, сообщает штаб ООС.

Боевики 7 раз применяли запрещенное оружие – 120 и 82-мм минометы, а также 122-мм артиллерию. Всего за сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На Донецком направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка.

На Мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

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Для недопущения продвижение противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции.

Вчера утром противник обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинская сторона СЦКК зафиксировала попадания мины во двор частного дома.

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За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Кроме того, уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет.