День независимости Израиля в Киеве – дата и место

3 июня, в Саду желаний на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины, состоится большой праздник, посвященный 70-й годовщине Дня Независимости Государства Израиль.

Организаторы праздника, посвященного 70-й годовщине Дня Независимости Государства Израиль – Посольство Государства Израиль в Украине, Израильский культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине совместно с Министерством Туризма, Еврейским агентством Сохнут Украина, Киевским Еврейским общинным центром Халом и Международной еврейской студенческой организацией Гилель.

Праздник будет организован в формате традиционного пикника, в котором примут участие более двух тысяч гостей. Посетителям будет предложен широкой спектр развлечений, а также созданы все условия для комфортного отдыха.

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День Независимости – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года. Этот знаменательный для Государства Израиль день широко и массово отмечают как в стране, так и за ее пределами.

Дата и время: 3 июня с 15-00 до 22-00

Место: Киев, Сад желаний на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины.

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