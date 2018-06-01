PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / День независимости Израиля в Киеве - дата и место/

День независимости Израиля в Киеве – дата и место

3 июня, в Саду желаний на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины, состоится большой праздник, посвященный 70-й годовщине Дня Независимости Государства Израиль.

Организаторы праздника, посвященного 70-й годовщине Дня Независимости Государства Израиль – Посольство Государства Израиль в Украине, Израильский культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине совместно с Министерством Туризма, Еврейским агентством Сохнут Украина, Киевским Еврейским общинным центром Халом и Международной еврейской студенческой организацией Гилель.

Праздник будет организован в формате традиционного пикника, в котором примут участие более двух тысяч гостей. Посетителям будет предложен широкой спектр развлечений, а также созданы все условия для комфортного отдыха.

Читайте: Где отдохнуть с детьми в Киеве в праздничный день

День Независимости – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года. Этот знаменательный для Государства Израиль день широко и массово отмечают как в стране, так и за ее пределами.

Дата и время: 3 июня с 15-00 до 22-00

Место: Киев, Сад желаний на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины.

Ссылка для регистрации

Напомним, Факты рассказывали о мекке хасидов в Украине – городе Бердичев.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка