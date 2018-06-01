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День защиты детей. Рейтинг успешных маленьких украинцев

В первый летний день мы публикуем список маленьких украинцев, превосходящих многих взрослых своими талантами. Факты ICTV нашли детей, поражающих своими умениями.

найуспішніші діти

Международный день защиты детей воспринимается как праздник развлечений, отдыха и ассоциируется с детской беззаботностью. Однако есть дети, которые, несмотря на свой возраст, могут дать фору многим взрослым. Далее в подборке читайте о пятерке ребятишек, которые обошли не только своих сверстников, но и взрослых, в спорте, искусстве, науке и других сферах.

Юный спасатель

15-летний Андрей Буртовый из Киева спас от пожара жителей многоэтажки.

Вечером парень проходил мимо горящего дома. Он не испугался и, несмотря на сильное задымление, забежал в подъезд и начал стучать в квартиры на всех этажах.

Спаситель предупредил жителей, которые и не подозревали о пожаре. Поэтому когда на место происшествия приехали спасатели, жители ждали их уже на улице. Из-за пожара никто не пострадал. Оказалось, что огонь вспыхнул в одной из квартир и распространился на крышу.

Найти героя спасателям удалось не сразу. После того, как предупредил жителей дома, Андрей пошел домой. Лишь через несколько дней его удалось отыскать благодаря жителям, которые рассказали о парне в ГСЧС.

Юный спасатель рассказал пожарным, что заходить в горящий дом не боялся. В тот момент думал только о том, чтобы как можно скорее предупредить его жителей.

Самый юный гросмейстер

Кирилл Шевченко в 15 лет стал самым молодым в Европе международным гроссмейстером.

Юноша систематически побеждает в национальных и мировых соревнованиях по шахматам. Интересно, что сейчас в мире есть только один тинейджер-гроссмейстер, моложе украинца. Это четырнадцатилетний американец Авондер Лианг.

Стаж побед парня насчитывает уже не один год. В девятилетнем возрасте он стал кандидатом в мастера спорта. И таким образом обогнал Гарри Каспарова, который этот титул получил в десять лет.

Как начал играть в шахматы – парень не помнит. По словам его бабушки, это произошло случайно. В трехлетнем возрасте Кирилл был в гостях у родственников, где не было игрушек. Стояла только шахматная доска. Чтобы развлечь малыша, бабушка начала с ним переставлять фигуры на доске.

Сейчас дома в Киеве Кирилл бывает не часто. У гроссмейстера напряженный график соревнований по всему миру. Свою будущую карьеру юноша связывает исключительно с шахматами.

Маленькая художница

Первую картину девочка нарисовала, когда ей было девять месяцев.

Трехлетняя Ника Стрелецкая рисует уже более двух лет. Работает девочка в направлении абстрактной живописи. Все картины больше самой художницы. По словам матери девочки, профессиональной художницы Татьяны Охрименко, рисовать девочку никто не заставлял. Она сама взяла кисть и краски матери и начала рисовать.

За плечами Ники уже несколько персональных выставок. Ежемесячно находится один-два покупателя работ девочки. Средняя стоимость картин – 200 долларов США.

В прошлом году Ника установила рекорд Украины. Она стала самым молодым автором персональной выставки картин абстрактной живописи. На тот момент было меньше двух лет.

В один год – на ролики

Девочка официально стала самым маленьким роллером в Украине.

Не все дети в 16-месячном возрасте ходят. Однако Оливия Шпитко в год и четыре месяца уже начала кататься на роликах. До нее это звание носила полуторагодовалая девочка.

По признанию родителей, девочка встала на ролики еще накануне своего первого дня рождения. Рекорд зафиксировали в марте этого года. Чтобы получить звание, Оливия катается пять раз в неделю по одному часу.

К роликам самого маленького размера девочка еще не доросла. Поэтому носит на несколько размеров больше. Оливка, как называют ее родные, не просто ездит на роликах. Она уже выполняет несложные маневры: обходит фишки и вылезает на маленький трамплин.

Изобретательница

16-летняя девушка изобрела прибор для слабовидящих.

Львовянка София Петришин через несколько недель представит свое изобретение на Международной олимпиаде гениев в США. Прибор преобразовывает цифровую информацию в шрифт Брайля. С его помощью незрячие смогут считывать информацию с компьютеров, экранов банкоматов и информационных мониторов.

Девушка планирует разработать еще одно изобретение для людей со слабым зрением. Это будет приложение для операционной системы Android. С его помощью пользователи смогут изучать шрифт Брайля через Bluetooth-модуль.

Бонус: мини-миллионер

Семилетний житель Черкасс стал самым юным миллионером в Украине. Он задекларировал доход за прошлый год в размере более одного миллиона. Каким образом получил немалое состояние маленький украинец, в Государственной фискальной службе, не уточняется.

Фото:  facebook, Федерация Шахмат Украины, Дети Украины, Информатор, facebook

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