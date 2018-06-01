День защиты детей. Рейтинг успешных маленьких украинцев

В первый летний день мы публикуем список маленьких украинцев, превосходящих многих взрослых своими талантами. Факты ICTV нашли детей, поражающих своими умениями.

Международный день защиты детей воспринимается как праздник развлечений, отдыха и ассоциируется с детской беззаботностью. Однако есть дети, которые, несмотря на свой возраст, могут дать фору многим взрослым. Далее в подборке читайте о пятерке ребятишек, которые обошли не только своих сверстников, но и взрослых, в спорте, искусстве, науке и других сферах.

Юный спасатель

15-летний Андрей Буртовый из Киева спас от пожара жителей многоэтажки.

Вечером парень проходил мимо горящего дома. Он не испугался и, несмотря на сильное задымление, забежал в подъезд и начал стучать в квартиры на всех этажах.

Спаситель предупредил жителей, которые и не подозревали о пожаре. Поэтому когда на место происшествия приехали спасатели, жители ждали их уже на улице. Из-за пожара никто не пострадал. Оказалось, что огонь вспыхнул в одной из квартир и распространился на крышу.

Найти героя спасателям удалось не сразу. После того, как предупредил жителей дома, Андрей пошел домой. Лишь через несколько дней его удалось отыскать благодаря жителям, которые рассказали о парне в ГСЧС.

Юный спасатель рассказал пожарным, что заходить в горящий дом не боялся. В тот момент думал только о том, чтобы как можно скорее предупредить его жителей.

Самый юный гросмейстер

Кирилл Шевченко в 15 лет стал самым молодым в Европе международным гроссмейстером.

Юноша систематически побеждает в национальных и мировых соревнованиях по шахматам. Интересно, что сейчас в мире есть только один тинейджер-гроссмейстер, моложе украинца. Это четырнадцатилетний американец Авондер Лианг.

Стаж побед парня насчитывает уже не один год. В девятилетнем возрасте он стал кандидатом в мастера спорта. И таким образом обогнал Гарри Каспарова, который этот титул получил в десять лет.

Как начал играть в шахматы – парень не помнит. По словам его бабушки, это произошло случайно. В трехлетнем возрасте Кирилл был в гостях у родственников, где не было игрушек. Стояла только шахматная доска. Чтобы развлечь малыша, бабушка начала с ним переставлять фигуры на доске.

Сейчас дома в Киеве Кирилл бывает не часто. У гроссмейстера напряженный график соревнований по всему миру. Свою будущую карьеру юноша связывает исключительно с шахматами.

Маленькая художница

Первую картину девочка нарисовала, когда ей было девять месяцев.

Трехлетняя Ника Стрелецкая рисует уже более двух лет. Работает девочка в направлении абстрактной живописи. Все картины больше самой художницы. По словам матери девочки, профессиональной художницы Татьяны Охрименко, рисовать девочку никто не заставлял. Она сама взяла кисть и краски матери и начала рисовать.

За плечами Ники уже несколько персональных выставок. Ежемесячно находится один-два покупателя работ девочки. Средняя стоимость картин – 200 долларов США.

В прошлом году Ника установила рекорд Украины. Она стала самым молодым автором персональной выставки картин абстрактной живописи. На тот момент было меньше двух лет.

В один год – на ролики

Девочка официально стала самым маленьким роллером в Украине.

Не все дети в 16-месячном возрасте ходят. Однако Оливия Шпитко в год и четыре месяца уже начала кататься на роликах. До нее это звание носила полуторагодовалая девочка.

По признанию родителей, девочка встала на ролики еще накануне своего первого дня рождения. Рекорд зафиксировали в марте этого года. Чтобы получить звание, Оливия катается пять раз в неделю по одному часу.

К роликам самого маленького размера девочка еще не доросла. Поэтому носит на несколько размеров больше. Оливка, как называют ее родные, не просто ездит на роликах. Она уже выполняет несложные маневры: обходит фишки и вылезает на маленький трамплин.

Изобретательница

16-летняя девушка изобрела прибор для слабовидящих.

Львовянка София Петришин через несколько недель представит свое изобретение на Международной олимпиаде гениев в США. Прибор преобразовывает цифровую информацию в шрифт Брайля. С его помощью незрячие смогут считывать информацию с компьютеров, экранов банкоматов и информационных мониторов.

Девушка планирует разработать еще одно изобретение для людей со слабым зрением. Это будет приложение для операционной системы Android. С его помощью пользователи смогут изучать шрифт Брайля через Bluetooth-модуль.

Бонус: мини-миллионер

Семилетний житель Черкасс стал самым юным миллионером в Украине. Он задекларировал доход за прошлый год в размере более одного миллиона. Каким образом получил немалое состояние маленький украинец, в Государственной фискальной службе, не уточняется.

Фото: facebook, Федерация Шахмат Украины, Дети Украины, Информатор, facebook