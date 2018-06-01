Кто будет охранять Аркадия Бабченко

Российского журналиста Аркадия Бабченко, на которого российские спецслужбы готовили покушение, охраняет Служба безопасности Украины.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

– Обеспечивают (охрану Аркадия Бабченко – Ред.) специалисты СБУ, – уточнил он.

Гелетей также оценил спецоперацию спецслужб по раскрытию подготовки покушения на журналиста:

– Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде, – подчеркнул начальник УГО.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 30 потенциальным жертвам российских спецслужб предоставят охрану.

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Напомним, организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Благодаря инсценировке убийства Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Вчера суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения, на 60 дней без права внесения залога.

К слову, сам Герман в суде заявил, что работает на контрразведку. Однако в прокуратуре это заявление опровергли, отметив, что Герман не был агентом департамента контрразведки СБУ.