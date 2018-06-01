ICU в четвертый рад подряд признана лучшим инвестбанком Украины

Группа ICU стала победителем премии Cbonds Awards CIS-2018 в номинации “Лучший инвестиционный банк Украины”.

Награждение победителей состоялось во время ежегодного Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии 31 мая 2018 года в Астане (Казахстан). Победа в этой номинации стала для ICU уже четвертой по счету. Кроме того, начиная с 2009 года, ICU 5 раз получала золото в номинациях Cbonds Awards “Лучшая аналитика по финансовым рынкам Украины” и является пятикратным чемпионом в номинации “Лучший sales на рынке Украины”.

– Нам очень приятно, что участвовавшие в голосовании украинские и международные инвесторы дали нашей работе наивысшие оценки. ICU работает на украинском рынке более 10 лет, одним коллективом мы провели инвесторов и через время расцвета украинской экономики, и через несколько кризисов, оставаясь для них главным оператором рынка. Благодарим за поддержку. Мы с радостью продолжим находить и реализовывать для клиентов качественные и привлекательные инвестиционные решения в Украине, – прокомментировал награду управляющий партнер ICU Константин Стеценко.

Cbonds Awards CIS – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам финансовых рынков стран СНГ. Победителей в ней определяют по результатам опроса среди участников и экспертов финансовых рынков. В этом году лауреатами премии стали компании, предоставляющие инвестиционно-банковские услуги на рынках Украины, Казахстана, Беларуси, России, Азербайджана, Грузии и Армении.

Группа ICU – независимая инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

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Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. С 2010 года доходность флагмана группы CIS Opportunities Fund составила более 16% годовых, за вычетом платы за управление, по сравнению с годовым доходом менее 1% для индекса HFRI Emerging Markets Russia/Eastern Europe Index за аналогичный период.

Собственником компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.