Кольченко шантажируют и навязывают гражданство РФ – мать

Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской колонии с требованием освободить Олега Сенцова, заставляют принять российское гражданство и шантажируют родителями, которые остались в Крыму.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала мать политзаключенного Лариса Кольченко.

– Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, “как плохо в Украине и как хорошо в России”, затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что “у тебя родители в Крыму остались”, что надо как-то принять гражданство…А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт, – рассказала женщина.

Она считает, что таким образом Россия рассчитывает на то, что, когда ее сын примет российское гражданство, Украина не сможет повлиять на его освобождение.

Вчера, 31 мая, крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил голодовку.

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Напомним, в августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима за якобы подготовку терактов в Крыму. Второй подсудимый – Александр Кольченко – получил наказание в виде 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Крим.Реалії