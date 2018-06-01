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Когда и на сколько вырастут тарифы на воду – ответ Киевводоканала

Повышение тарифов на водоснабжение в Киеве должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Такого решения еще нет.

Вода

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

– Повышение будет обязательно, потому что оно утверждено, но окончательно утвердить должна комиссия НКРЭКУ, которая только вчера была избрана. Мы ждем, когда комиссия это утвердит. Это не привязано к 1 июня, это привязано к работе самой комиссии. Как только она утвердит, дальше будет публикация на сайте, в СМИ, и после этого уже будет повышение. Там будет полное разъяснение – как будет считаться, с какого числа, – рассказали в компании.

Отмечается, что повышение тарифов было одобрено 15 февраля на открытом слушании. Тогда тариф Киевводоканала на водоснабжение предлагалось повысить на 9,34% – с 6,32 до 6,91 грн/куб. м (без НДС), а на водоотведение – на 13,45% – с 5,50 до 6,24 грн/куб. м (без НДС).

ЧитайтеВ Киеве перестанут хлорировать воду – дата

Кстати, в 2019 году в Киеве планируется еще одно повышение тарифов на воду.

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