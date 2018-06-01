Луценко рассказал о причине имитации убийства Бабченко

Имитация убийства российского журналиста Аркадия Бабченко была необходима для того, чтобы получить дополнительную информацию о заказчике.

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что инсценировка смерти российского журналиста Аркадия Бабченко была необходима для того, чтобы получить дополнительную информацию о списке целей и заказчике убийства.

По его словам, такая имитация предусмотрена статьей 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

– Второе, после заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он отметил, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы. Третье, задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике, – написал Луценко.

Читайте: Плохое заподозрили еще накануне: все об убийстве Аркадия Бабченко

Он добавил, что следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов.

К слову, российского журналиста Аркадия Бабченко, на которого российские спецслужбы готовили покушение, охраняет Служба безопасности Украины.