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Новый режим работы КПВВ на линии разграничения

1 июня 2018 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии разграничения, перешли на летний режим работы.

КПВВ

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

В летний период въезд-выезд граждан через КПВВ будет осуществляться с 6.00 до 20.00 часов.

На летнее время перевели дорожные коридоры:

  • Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск – КПВВ Золотое
  • Горловка – Бахмут – КПВВ Майорское
  • Донецк – Курахово – КПВВ Мариинка
  • Донецк – Мариуполь – КПВВ Новотроицкое
  • Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь – КПВВ Гнутово
  • Станица-Луганская – Счастье – Новоайдар – КПВВ станица Луганская

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Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое бойцов получили ранения во время боев.

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