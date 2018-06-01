Новый режим работы КПВВ на линии разграничения

1 июня 2018 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии разграничения, перешли на летний режим работы.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
В летний период въезд-выезд граждан через КПВВ будет осуществляться с 6.00 до 20.00 часов.
На летнее время перевели дорожные коридоры:
- Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск – КПВВ Золотое
- Горловка – Бахмут – КПВВ Майорское
- Донецк – Курахово – КПВВ Мариинка
- Донецк – Мариуполь – КПВВ Новотроицкое
- Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь – КПВВ Гнутово
- Станица-Луганская – Счастье – Новоайдар – КПВВ станица Луганская
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Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое бойцов получили ранения во время боев.