ООС: изменения в тактике работы российских оккупационных войск

Как прошел месяц Операции объединенных сил на Донбассе. Почему российские боевики обстреливают гражданские объекты и дома местных жителей. Где следует ожидать обострения боевой ситуации и почему – в материале Фактов ICTV.

Прошел месяц с начала Операции объединенных сил. В течение мая ситуация на Востоке стала горячей, чем за последние полгода, если не больше. В общем, боевое обострения военные объясняют именно изменением формата операции – из антитеррористической, которая была под руководством СБУ на объединенных сил, когда контроль перешел к ВСУ.

С началом проведения ООС, россияне не просто увеличили количество обстрелов, используя артиллерию и танки, а делают это так, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины и посеять панику среди жителей оккупированных территорий и населенных пунктов, прилегающих к зоне боевых действий с обеих сторон. С 30 апреля и в течение мая основной целью боевиков стали не только позиции украинской армии, но и гражданские объекты.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с января по апрель 2018 целенаправленно россияне совершили 15 обстрелов гражданских объектов. А уже за первые две недели мая таких обстрелов было 22. При этом боевики заявляют, что это намеренно делают ВСУ, чтобы уничтожить инфраструктуру. На оккупированных территориях сеется паника среди местного населения о наступлении ВСУ, создания ими фильтрационных лагерей и так называемую оккупацию городов непризнанных террористических республик.

При том же, гражданские объекты выбираются очень критические, важные для жизни населения: школы, тепло-электростанции, Донецкая фильтровальная станция, тубдиспансере – это социальные объекты, где есть большое скопление гражданского населения.

По данным военной разведки, наблюдаются изменения в тактике применения российских оккупационных войск. Сейчас оккупанты действуют так же, как в 2015-2016 годах, когда для огневых позиций выбирают районы вблизи гражданских объектов, промышленные районы, для того, чтобы спрятать технику. И из этих районов целенаправленно стреляют на уничтожение украинских позиций и мест, где возможно скопление гражданского населения.

С началом ООС активизировались не только боевые действия, но и активизировался подвоз боеприпасов, личного состава, техники с территории РФ на украинскую территорию. У них возобновились военные учения. Практически во всех подразделениях незаконных войск, которые сейчас находятся на передовой, руководящий состав и инструкторы – это кадровые российские офицеры.

Однако, как отмечает украинская разведка, Россия сейчас придирчиво относится к тому, чтобы скрыть присутствие своих военных на Донбассе.

Если говорить о боевых действиях, то их площадка неизменна. Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Новолуганское, Новоселовка, Луганское, Авдеевка, возле Шахты Бутовка, Марьинка, Павлополь, Водяное и Широкино.

Наиболее заостренной ситуация в течение недели была в окрестностях Торецка – города, в котором боевых действий не проходили с лета 2014, но который вплотную расположен к линии боевых действий. Среди боевиков уже несколько недель ходят панические слухи о наступлении ВСУ на оккупированную Горловку, и реагируя на это, они стреляют по окружающим селам и городам.

На прошлой неделе Украину всколыхнула новость об убийстве 15-летней девушки в селе Железное, возле Торецка. 120-мм мина разорвалась в нескольких метрах от девушки и не оставила никаких шансов на ее спасение.

С дальнобойных гаубиц, тяжелыми снарядами 152-го калибра и из 120-х минометов в начале недели боевики атаковали психиатрический и противотуберкулезный местные диспансеры. В лечебные учреждения прилетело и разорвалось не менее 35 снарядов.

Из жилых кварталов Комсомольского района Горловки боевики обстреляли Старую Николаевку, выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.

На Мариупольском направлении ситуация также обострилась. И там, так же, враг сеет панику на оккупированных территориях о наступлении украинской армии. Так, на пророссийских страницах в соцсетях появилась информация о том, что ВСУ зашли в село Петровское Старобешевского района, которую распространили и украинские журналисты.

Согласно даним планам ОБСЕ, Петровское было одним из районов разведения сторон. Основу обороны противника восточнее этого села составляет курган Черная могила. Информация об освобождении Петровского вооруженными силами не соответствует действительности. Хотя, в 93 ОМБр, которая дислоцируется в этом направлении, заявляют, что продвижение наших сил на этом направлении все же есть, но южнее, в районе Николаевка-Докучаевск.

Обстріл Богданівки Знову гатять по мирному населенню.Вчора російські окупаційні війська обстріляли мирне село Богданівка Волноваського району Донецької області. Терористи здійснили 40 пострілів артилерійськими снарядами 122 та 152 міліметри. Постраждало два будинки, у яких живуть літні жінки. Також осколками було пошматовано машину швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБрПошкоджені лінії електропередач. Нині бійці 93-ї бригади відновлюють електропостачання у селі. Про вчорашній обстріл селища Гранітного дивіться наше відео за посиланням https://bit.ly/2scaSPl#93ОМБр #ООС #війна #терористичний_акт #Богданівка #обстріл Опубліковано 93-тя ОМБр 25 травня 2018 р.

В общем, ожидается усиление активности в южном районе Донецкой области, поскольку боевикам не нравится активность ВСУ. Но на обстрелы боевиков, украинская армия отвечает на уровне. О чем свидетельствует например, сожжена БМП-1 россиян, с которой те обстреливать наши позиции. И сгоревший «Урал» с личным составом и техникой россиян.

Но из артиллерии 122-мм и 152-мм боевики обстреливают жилые кварталы села Богдановка Волновахского района и окрестности села Гранитное, в котором проживает около 2-х тысяч мирных жителей, есть школа и детский сад. Российские террористические войска выпустили 36 снарядов – почти полный боекомплект Т-72.

Вчора по Гранітному били з танку Російські терористичні окупаційні війська продовжують ескалацію конфлікту на лінії зіткнення.Вчора окупанти били з танка по околицях села Гранітного. Там досі мешкає біля 2-х тисяч мирних мешканців, є школа і дитячий садок. Російські терористичні війська випустили 36 снарядів – майже повний боєкомплект Т-72. Обстріл тривав годину – з 18 по 19 годин. 125-міліметрові снаряди падали у небезпечній близькості до будинків селян, а в деяких оселях ударними хвилями від розривів повибивало шибки. На щастя протягом обстрілу, ніхто з жителів і оборонців селища не постраждав.«Вогонь загарбники вели по краю Гранітного. У тій місцевості жодних позицій 93-ї бригади немає. Обстріли суттєво поруйнували одну зі стін будівлі старої ферми», – каже боєць 93-ї ОМБр Сергій.«Вибухи чутно було дуже добре. Такого вже давно не було», – каже місцевий житель Ігор Попов.«Бахало дуже гучно, що аж вікна деренчали. Але ми не ховалися, бо підвала в нас немає», – розповідає місцева жителька Варвара Кузнєцова.#93ОМБр #ООС #війна #терористичний_акт #Гранітне #обстріл Опубліковано 93-тя ОМБр 24 травня 2018 р.

Огонь захватчики вели по краю Гранитного. В той местности никаких позиций 93-й бригады нет. Обстрелы существенно разрушили одну из стен здания старой фермы.

Останній дзвоник у підвалах Журналісти каналу ICTV завітали до прифронтового селища Гранітне та на власні очі побачали наслідки терористичного акту скоєного російськими окупаційними військами проти мирних мешканців села.Детальніше дивіться у репортажі Дениса Розенкова#93ОМБр #війна #ООС #теракт #обстріл #Донеччина #Гранітне Опубліковано 93-тя ОМБр 26 травня 2018 р.

Россияне очень остро реагируют на изменения и действия украинской армии и украинского военного руководства. Они обостряют ситуацию, усиливают обстрелы, увеличивают прицельность, подвергают опасности гражданское население – как реакция на разговоры о введении миротворческих войск, изменение формата операции.

Фиксацию таких действий оккупационных войск делает миссия ОБСЕ. Кстати, которая на этой неделе также попала под обстрел со стороны боевиков. Военная разведка Украины говорит о том, что представители миссии прекрасно понимают, что их работе осуществляют противостояния. А не допускают боевики ОБСЕ туда, куда они не хотят, чтобы они попали. Это районы скопления техники, перегруппировки войск, районы расположения огневых позиций и техники, которая, согласно Минских договоренностей, должна быть отведена.

Командование ООС ежедневно фиксирует количество уничтожения живой силы боевиков, а также их техники. Однако, на прошлой неделе погибли три украинский военных, 23 получили ранения и трое из них скончались от полученных травм уже в больнице.

Дарья Бурая

ФОТО: facebook.com/pressjfo.news