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Порошенко: Торговля США и Украины выросла в 4 раза

В течение последнего года объем торговли между Украиной и США увеличился в 4 раза.

Президент Петр Порошенко заявил, что в течение последнего года объем взаимной торговли между Украиной и США вырос в 4 раза, передает Укринформ.

– В Соединенных Штатах Америки у меня состоялась встреча с Президентом США Дональдом Трампом, министром торговли, государственным секретарем, где мы договорились резко увеличить сотрудничество с США. Сегодня мы уже можем сказать, что только за последний год объем нашей взаимной торговли и инвестиций увеличился в четыре раза, – сказал Порошенко.

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К слову, президент Украины Петр Порошенко заявил, что знает, как обеспечить мир и освободить Украину от агрессора в следующие 5 лет.

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