РФ проиграла информационную войну с MH17. На кого Путин свалит вину

Россия проиграла информационную войну по сбитому над Донбассом MH17 и теперь, скорее всего, свалит всю вину на главарей “ЛДНР”.

Такое мнение в эфире радио Эхо Москвы высказал российский журналист Александр Невзоров.

– Я просто хочу объяснить, что надо было сделать, конечно. В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью. Тем более, что захватившие Донбасс уголовники – это все равно расходный материал, от которого все равно рано или поздно придется избавляться. И сейчас появилась возможность избавиться от них красиво и с очень большой пользой, – считает он.

По его словам, Кремль мог бы сдать лидеров боевиков международным органам, тогда у него появляется “хоть какой-то шанс выйти сухим из воды”.

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Как сообщалось, Нидерланды и Австралия выдвинули официальные обвинения России в причастности к катастрофе малайзийского Boeing.