Народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка с начала этого года опекается воспитанниками Кременской школы-интерната, которая находится на Луганщине.

Родителей некоторых из этих детей с особыми потребностями лишили родительских прав, а у некоторых родители остались на оккупированной территории, сообщает пресс-служба депутата.

– Каждому из них не хватает внимания и родительского тепла. Убедился в этом лично, когда в феврале совместно с волонтерским центром Надія посещали интернат и привозили детям игрушки, продукты и одежду. Тогда дети устроили для нас удивительный концерт и мы увидели, насколько они талантливы и одарены.

Они тронули меня своим откровенным общением и невероятными выступлениями. Именно в тот день пообещал им, что весной привезу их на экскурсию в Киев. Хочу, чтобы эти дети расширяли свой кругозор, ставили себе высокую цель и обязательно достигали ее, – отметил Сергей Рыбалка.

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Сергей Рыбалка: Мы обязательно продолжим заботиться об этих детях и дарить им свое внимание и тепло / 4 фотографии

Народный избранник сдержал свое слово и недавно организовал для этих детей поездку в Киев.

– Сделал подарок для детей с Луганщины и показал им Киев. Провели для них экскурсию по историческим памятникам Киева, в зоопарк, а также в парламент. Дети также пообщались с лидером нашей фракции Радикальной партии Олегом Ляшко, который подарил им памятные подарки и дал жизненные установки. Убежден, что чужих детей не бывает! Поэтому мы обязательно продолжим заботиться об этих детей и дарить им свое внимание и тепло, – сказал Сергей Рыбалка.

Депутат считает, что было бы замечательно, если бы каждый политик, бизнесмен, общественный деятель взял под свою опеку хотя бы один детский дом или интернат и взял шефство над обездоленными детьми.

– Это даст нам всем больше уверенности в лучшем будущем для всей страны, укрепит веру в человечность и доброту, – резюмировал он.

Напомним, сегодня отмечают международный день защиты детей. Факты ICTV писали, от чего страдают дети в Украине.