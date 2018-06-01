Спецоперация “убийство Бабченко”: в Венгрии поддержали Украины

Посол объяснила партнерам в Венгрии потребность Украины в проведении спецоперации по задержанию организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
– В защите своей земли и людей от внешней агрессии Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой, – заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Она отметила, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными преставниками в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста.Читайте: Почему "киллер" Бабченко сам пришел в СБУ
В частности, она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против России ради освобождения украинских политзаключенных.
В результате иностранные партнеры полностью осознали, что Украина имела право в этой ситуации защищаться против российской гибридной войны.
Ранее Факты ICTV писали, что Шевченковский районный суд города Киева назвал фамилию подозреваемого в покушении на Аркадия Бабченко.