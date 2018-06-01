Спецоперация “убийство Бабченко”: в Венгрии поддержали Украины

Посол объяснила партнерам в Венгрии потребность Украины в проведении спецоперации по задержанию организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

– В защите своей земли и людей от внешней агрессии Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой, – заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Она отметила, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными преставниками в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста.

В частности, она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против России ради освобождения украинских политзаключенных.

В результате иностранные партнеры полностью осознали, что Украина имела право в этой ситуации защищаться против российской гибридной войны.

Ранее Факты ICTV писали, что Шевченковский районный суд города Киева назвал фамилию подозреваемого в покушении на Аркадия Бабченко.