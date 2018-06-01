PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Дело Бабченко: 30 потенциальным жертвам предоставят охрану/

Дело Бабченко: 30 потенциальным жертвам предоставят охрану

У Генпрокуратуры есть полный список 30 человек, которые могли стать жертвами российских спецслужб вместе с Аркадием Бабченко. Каждому из них предоставят охрану.

Юрій Луценко

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

– У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, которые в нем перечислены, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть, – отметил генпрокурор.

Читайте: Бабченко станет гражданином Украины

Ранее стало известно, что организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Благодаря инсценировке убийства Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Вчера суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения, на 60 дней без права внесения залога.

К слову, сам Герман в суде заявил, что работает на контрразведку. Однако в прокуратуре это заявление опровергли, отметив, что Герман не был агентом департамента контрразведки СБУ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка