Дело Бабченко: 30 потенциальным жертвам предоставят охрану

У Генпрокуратуры есть полный список 30 человек, которые могли стать жертвами российских спецслужб вместе с Аркадием Бабченко. Каждому из них предоставят охрану.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

– У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, которые в нем перечислены, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть, – отметил генпрокурор.

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Ранее стало известно, что организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Благодаря инсценировке убийства Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Вчера суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения, на 60 дней без права внесения залога.

К слову, сам Герман в суде заявил, что работает на контрразведку. Однако в прокуратуре это заявление опровергли, отметив, что Герман не был агентом департамента контрразведки СБУ.