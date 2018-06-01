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В Ялте оккупанты огородили пляж колючей проволокой

В четверг, 31 мая, в популярном курортном городке Ялте, оккупированном Российской Федерацией, закрыли пляж от туристов и отдыхающих.

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

– Ялта. 31 мая, пляж закрыли и по верху растянули колючую проволоку. Еж еще нужно противотанковый. От туризма, – говорится в подписи к фото.

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В Ялте оккупанты огородили пляж колючей проволокой / 2 фотографии

Как видно на одном из фото, территория закрытого пляжа якобы является объектом Министерства обороны России. Также отмечается, что “пляж технически не оснащен”, “спасательный пост не работает”, а “купание запрещено”.

Читайте: Оккупанты в Крыму хотят безвиз и придумали свою схему

Напомним, сеть возмутили снимки хищения песка с пляжа в Крыму.

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