В четверг, 31 мая, в популярном курортном городке Ялте, оккупированном Российской Федерацией, закрыли пляж от туристов и отдыхающих.
Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
– Ялта. 31 мая, пляж закрыли и по верху растянули колючую проволоку. Еж еще нужно противотанковый. От туризма, – говорится в подписи к фото.
В Ялте оккупанты огородили пляж колючей проволокой / 2 фотографии
Как видно на одном из фото, территория закрытого пляжа якобы является объектом Министерства обороны России. Также отмечается, что “пляж технически не оснащен”, “спасательный пост не работает”, а “купание запрещено”.
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Напомним, сеть возмутили снимки хищения песка с пляжа в Крыму.
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