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Большая потеря. В госпитале Днепра умерли двое военных

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова 31 мая умерли двое военнослужащих, получивших тяжелые ранения на Донбассе.

Об этом сообщила в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

В частности, по ее словам, вчера остановилось сердце бойца 24-й бригады Юрия Довганика, которому было 47 лет. Он получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая.

В тот же день скончался 34-летний военнослужащий 92-й бригады Константин Гранов. 27 мая его ранил в голову вражеский снайпер.

– Вечная память погибшим Героям! Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты, – написала Губа.

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По данным штаба ООС, за последние сутки боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня. Трое бойцов ВСУ получили ранения.

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