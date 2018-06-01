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Вторжение в Украину станет началом быстрого краха РФ – эксперт

Россия вряд ли устроит широкомасштабную военную кампанию против Украины.

Об этом военный журналист, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил изданию Апостроф.

– Начало широкомасштабной агрессии против Украины будет означать дальнейший крах Российской Федерации, причем достаточно быстрый, – говорит Машовец.

По его словам, России не удастся получить военную победу. Единственный выход для нее – действовать изнутри Украины.

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– Военный фактор можно использовать только как один из факторов помощи для политического метода. Военный фактор мог сыграть в 2014 году – и то в ограниченном масштабе. В 2018-м и в последующих это закончится для России плачевно. Широкомасштабная агрессия вообще возможна, если речь зайдет о жизни и смерти нынешнего режима в Кремле. Пока ему ничего не угрожает, – заявляет журналист.

Напомним, в Минобороны заявляли, что РФ строит группировку, которое можно использовать для начала открытой агрессии против Украины.

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