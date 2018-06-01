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Как получить гражданство Украины и какой экзамен будет обязательным

В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для получения гражданства иностранцами. Это один из пунктов государственной целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на всестороннее развитие государственного языка.

Президент Петр Порошенко утвердил ее своим указом №156/2018 от 31 мая.

Факты ICTV также решили узнать, что еще нужно иностранцам, чтобы получить гражданство Украины.

В целом следует отвечать таким требованиям:

  1. признать Конституцию Украины;
  2. непрерывно проживать на территории государства не менее 5 лет (2 года, при условии наличия жены или мужа – гражданина Украины);
  3. свободно владеть украинским языком;
  4. иметь средства на свое содержание.

Документы для получения гражданства Украины:

  • заявление;
  • три фотографии;
  • декларация о том, что лицо не имеет иностранного гражданства, или письменное обязательство прекратить такое гражданства в будущем;
  • копия иммиграционного разрешения;
  • копия документа, удостоверяющего место жительства в прошлом;
  • свидетельство о браке;
  • документальное подтверждение финансового положения за последние 6 месяцев (если такой документ был выдан в иностранном государстве, его надо легализовать, перевести и заверить у нотариуса).

Гражданство Украины предоставляется специальной комиссией, основанной при Президенте Украины, и только после его указа.

Лица, осужденные за совершение преступлений в Украине и тяжких преступлений на территории других государств, а также лица, обвиняемые в геноциде и других преступлениях против человечества, не могут получить украинское гражданство.

Получение гражданства длится в среднем до 1 года. Но для лиц, имеющих среди прямых родственников граждан Украины или ранее находились в гражданстве, применяется ускоренная процедура, которая длится 1 месяц.

Документы для получения гражданства Украины вместе с заявлением подаются в миграционную службу. Список документов зависит от оснований для получения гражданства.

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Кстати, Украина заняла 80-е место из 209 в рейтинге самых привлекательных гражданств мира. За год страна поднялась на 19 позиций благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.

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