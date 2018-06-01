Изнасилования, побои и рабство: от чего страдают дети в Украине

1 июня в Украине, как и в других странах, отмечают международный день защиты детей. Изначально организаторы хотели защитить детей от голода и войны. Но в сегодняшних реалиях детвору приходится оберегать еще и от агрессии собственных родителей, педофилов и торговцев людьми.

Саша, не зли маму!

У годовалого Саши мягкая копна кудрей и шоколадного цвета огромные глаза. Когда Саша улыбается, на левой щеке у него появляется едва заметная ямочка. Саша не любит плакать. Мама не разрешает ему плакать. Ведь тогда она расстраивается, начинает ругаться, шлепает Сашу по рукам и лицу. Но иногда слезы ему не подвластны.

В палате инфекционной больницы, куда Саша попал с сильнейшим отравлением, очень душно и скучно. Все время ставят болезненные уколы и не пускают к бабушке. Мама несколько дней не в настроении.

– Ну что ты снова ноешь, уродец? – восклицает она, когда Саша пытается спрятаться от тетеньки в белом халате. – Закрой рот и терпи, ты же будущий мужик!

Саша жмурится и давится слезами. Он будущий мужик. Он не может плакать.

Чтобы ребенок быстрее успокоился, мать дает ему бутылочку с водой. Она красивая, с бегемотом в кепке и разноцветными воздушными шарами. Маленькими ручонками Саша цепляется за бутылочку с водой. Но та выскальзывает из его рук и с грохотом разбивается об пол.

– Ах ты, скотина криворукая! Я же только вчера ее купила. Думаешь, я буду каждый день на тебя тратиться? Теперь из лужи пить будешь, свинья неблагодарная, – удары сыпятся на Сашино лицо, голову, руки. Он никогда не чувствовал свои уши. До недавнего времени даже не подозревал об их существовании. Но сейчас они просто горели. Плакать нельзя. Плакать нельзя…

Маленьким дрожащим комочком Саша сворачивается на кровати и старается прикрыться подушкой. Мама хорошая. Просто Саше нельзя злить маму.

Не ломайте парню жизнь!

Юля была жизнерадостным ребенком. Когда на улице где-то слышался звонкий смех, то родители с улыбкой говорили:

– О, это точно Юляша хохочет!

Однажды, когда Юле было 8 лет, она возвращалась домой из школы через сельское кладбище. Обходить было далеко, и девочка решила сократить путь. Мертвых она не боялась. Как-то давно бабушка сказала, что бояться стоит живых, а не мертвых.

Возле одной из самых старых могил, Юля встретила соседа, 16-летнего Димку. Он пригласил ее посидеть с ним, угостил сладкой газировкой, а потом затащил за огромный куст сирени и изнасиловал.

Как вернулась домой, Юля не помнила. Знает, что невпопад одевала порванную одежду. Старалась прикрыть синяки и кровь на худощавых бедрах и долго искала затерявшийся кроссовок. Невыносимо болел живот.

Мама не сразу поверила рассказам дочери, а потом потащила ее к соседке, матери Димки.

Взрослые кричали, обзывались, договаривались и снова кричали. Юля слышала, что она маленькая врунишка и вертихвостка. Что у парня просто гормоны, а она ему жизнь хочет сломать. Да и вообще, в районном центре у Димы дядя есть, у него чин важный.

Юля вернулась с мамой домой. Ее помыли, уложили спать и попросили никому ничего не рассказывать. А то еще слухи пойдут, Юлю будут плохими словами обзывать. А ведь ей еще замуж выходить. Да и вообще, все забудется. Не будем парню жизнь ломать.

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Факты

По официальной статистике, в Украине, из 7 миллионов детей, минимум 1,5 миллиона подвергаются физическому, психологическому и сексуальному насилию. В семи случаях из десяти, насилие над ребенком происходит в семье.

Сегодня буквально ежедневно в СМИ появляются ужасающие новости: мать убила своего двухнедельного ребенка, в попытке его успокоить, отчим убил пятимесячного мальчика, стараясь унять его плач, мать заморила детей голодом, ребенок попал в реанимацию, после побоев отца…

Более того, каждая 4 девочка в Украине и каждый шестой мальчик подвергаются сексуальному насилию. Это не только физический контакт, но и фото-, и видеосъемка обнаженных детей, растление их через соцсети, привлечение к порнографии и проституции. Немало украинской детворы продаются в секс-рабство.

Только с 2000 года Международная организация по миграции оказала помощь 604 детям, которые пострадали от торговли людьми. 574 из них были гражданами Украины.

Но самое страшное то, что в большинстве случаев агрессоры, совершившие насилие против детей, остаются безнаказанными. А сами дети не могут рассчитывать на помощь ни от правоохранительных органов, ни даже со стороны своих близких. Ведь до сих пор в обществе существует негласное правило замалчивания. В социальных службах по делам детей, в правоохранительных органах нет достаточного количества профессионалов, чтобы расследовать и предотвращать преступления против детей.

– Сегодня ребенок, который подвергся сексуальному насилию, еще большему насилию подвергается в уголовном процессе, – пояснил одному из украинских телеканалов Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам детей. – Кто только не опрашивает ребенка, и десятки раз. Нет у нас специализированных следователей, прокуроров. О какой же ответственности мы можем сегодня говорить?

По его словам, в службе по делам детей постоянное сокращение – профессионалов осталось очень мало. К тому же у нас нет системы подготовки соответствующих кадров.

– Вот приезжает соцработник. А может ли он реально оценить, есть ли угроза жизни ребенку? В 90% случаев наша система работает уже с последствиями – ага, случилась трагедия, давайте будем разбираться с последствиями. А надо бы начинать с профилактики, чтобы такого не случалось.

Причины агрессии – бедность и школа

На данный момент в Украине в сложных жизненных обстоятельствах находится более 600 тысяч детей. Каждый день они, возможно, терпят побои, вынуждены голодать и попрошайничать.

– Есть очень устойчивая связь между экономической стабильностью и уровнем агрессивного поведения в обществе, – говорит психолог Илья Полуденный. – Все очень просто: чем меньше социальная безопасность, тем больше напряжение. Это раздельно можно применить к стране, городу, району или отдельно взятой семье. В случае Украины, сегодняшние условия незавидные. Общий нестабильный фон проникает в семьи, и, уже там проходит фильтрацию, превращаясь в тот или иной психологический климат. Кому-то удается адаптироваться к экономической и социальной нестабильности и выдерживать, кому-то нет.

Психолог также поясняет, что агрессивные срывы взрослых на детях подчинены иерархии.

– Агрессия имеет тенденцию сливаться вниз по нисходящей, – говорит Илья Полуденный. – Такая популярная фраза “срываться на ребенке” появилась не просто так. Согласитесь, вы вряд ли будете хамить своему начальнику в ответ? Скорее всего, вы это выдерживаете и аккумулируете, однако напряжению необходимо выйти. И тут, после разгара сложного рабочего дня, вы приходите домой, чтобы отдохнуть, а надо садиться проверять злополучные уроки. Очевидно, что ребенку достанется не только за его лень учиться. Потому что если клапан открывается, то, как правило, поток уже не контролируем. Сюда же семьи где родители пьют, потому что не нашли себя в жизни и не удачно адаптируются к ситуации. Такие, очевидно, что не держат удар, и скорее будут вымещать неудовлетворенность собой на детей. Дети ведь не ответят. Хотя, это до поры до времени.

По мнению психолога, больше всего бытового насилия в адрес детей бывает как раз на почве уроков и школы.

– Механизм обучения детей совершенно устарел. Ситуацию ухудшает усиление механизма контроля детей и родителей – всякие там ЗНО, юридические права школы выгнать ребенка при желании и т.д

Дети протестуют против скучной учебы самым банальным способом – ленью. А поскольку родители заняты добыванием куска хлеба (помним про экономическую ситуацию), то у них остается сил только насильно впихивать в своих детей обучение. В какой-то момент психика сдает, и бессилие оформляется в агрессию и насилие.

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Я люблю тебя, но мне страшно

Специалисты уверяют, что помочь детям защищаться от агрессии необходимо комплексно, а не ситуативно. Кроме того, с детьми, пережившими насилие, необходимо поводить психологические уроки самозащиты.

– Как бы это не звучало сомнительно, но важно формировать у детей их собственный ресурс защищать себя и свои права, – говорит Илья Полуденный. – Это куда более конструктивно влияет на семью. Изменения идут изнутри, а не при внешнем воздействии в виде угроз социальных служб и т.д. Конечно, в крайних случаях нужно вмешиваться. Но это скорее должно быть исключение из правила.

Детей нужно обучать самым банальным формам защиты себя. Например: “Папа, я тебя люблю, но мне очень страшно, когда ты заносишь руку или бьешь меня по голове. Если ты не перестанешь, я буду искать защиты и обращаться в службы”.

Дети должны реально знать механизмы защиты себя, и своих физических границ. Знать, как и где попросить о помощи, и что за этим последует.

А вдобавок, а может быть это чуть ли не самое важное, родители должны знать, что их детям известны такие инструменты, и что эти инструменты весьма серьезные.

Сегодня в Украине работает масса общественных и международных организаций, которые проводят реабилитацию для пострадавших от насилия детей, создают центры помощи, где работают профессиональные психологи и люди, любящие детей, рассказывают, где и как ребенок может защитить свои права, кто ему в этом может помочь. Но пока что, этого недостаточно.

В школах, детских садах и в самих семьях детям должны рассказывать об их правах и показывать, что они соблюдаются. Дети должны знать и верить, что в случае агрессии – обидчик будет наказан, и они будут в безопасности. Что чужие люди не пройдут мимо, когда увидят, что ребенку угрожает опасность. Но пока в нашей стране взрослый мир не особо дружелюбен к детям.

Дети либо взрослые, которые пострадали от насилия, могут обратиться за помощью в Международный правозащитный центр Ла Страда Украина. Либо позвонить на их горячую линию – 0 800 500 335 или 386.

А также можно позвонить по телефонам доверия столичной службы медико-психологической помощи: (044)456−17−02, 456−17−25 (круглосуточно).

Яна Миланова.