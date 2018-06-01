Внешность – не главное. Особенности индустрии украинских конкурсов красоты

В Киеве выбрали победительницу конкурса Мисс Киев. Конкурс неофициально дает старт сезона beauty-соревнований в Украине. Факты ICTV разобрались, чем отличаются отечественные конкурсы и существует ли секрет победы.

В этом году конкурсу Мисс Киев исполняется тридцать лет. На этот раз конкурсантками стали четырнадцать участниц не только из столицы, но и из других городов Украины. Победа досталась девушке из Киевщины. Ее завоевала восемнадцатилетняя студентка Киевского национального торгово-экономического университета Анжелика Холоимова. Далее девушка будет представлять столицу на конкурсе Мисс Украина.

Участие в соревнованиях бесплатное. Это – один из немногих случаев, когда девушки не тратят собственных средств на костюмы и подготовку. В целом же, чтобы участие было результативным и принесло если не победу, то номинацию точно, девушкам необходимо постоянно инвестировать в себя деньги и время.

Профессия: участница конкурсов красоты

Конкуренция в украинских соревнованиях, где выбирают самых красивых девушек, немалая. В том же конкурсе Мисс Киев подали заявку на участие до трех тысяч желающих. Из-за количества анкет, дважды падал сайт конкурса, говорят организаторы. Поэтому роль участницы – уже своего рода подтверждение статуса красавицы. Сами же девушки говорят, чтобы достичь большего, только внешних данных мало.

Янина Рыбалко из Киева имеет за плечами несколько конкурсов красоты. Подготовка к конкурсу длилась две недели. Однако, по словам Янины, успешное участие в конкурсах красоты может обеспечить только постоянные развитие, работа над собой и финансовые инвестиции.

Все говорят, что красавицей быть легко. Нет, это трудно. Денег на это нужно немало, потому что тренды меняются. Одно платье дважды на мероприятия одевать ты не можешь. Постоянно необходим профессиональный макияж. Даже на конкурсах, где есть визажисты, если ты хочешь хорошо выглядеть, лучше нанимать своего специалиста, который знает твои особенности, – констатирует участница.

Еще один аспект – активное участие в общественной жизни и необходимость не дать представителям украинской индустрии конкурсов красоты забыть о себе. Надо всегда быть публичной, говорит девушка. Хотя победу получить на Мисс Киев Янина не смогла, участие в конкурсе для девушки – трамплин перед Мисс Украина. Свое будущее девушка видит на сцене и мечтает о карьере оперной певицы.

Национальные особенности

Несмотря на любимый стереотип славянских женщин о том, что они самые красивые, победу на всемирном уровне получить пока не удалось. Первый конкурс красоты в мире состоялся еще в 19-м веке. За 130 лет истории соревнований украинки ни разу не становились на пьедестал победительницы. Самой успешной среди современных титулованных красавиц стала Александра Николаенко. Она вошла в десятку самых красивых участниц в 2001 году. После знакомства с владельцем конкурса Дональдом Трампом и бракосочетания с его бизнес-партнером Филом Раффином, стала владелицей конкурса Мисс Украина-Вселенная. В последние годы украинки несколько раз входили в десятку и даже пятерку лучших.

В общем, среди победителей конкурсов красоты всегда одни и те же страны. Их около двух десятков. Частично такую ​​тенденцию можно объяснить интересами самих организаторов соревнований, считает учредитель конкурсов Мисс Украина и Мисс Киев Сергей Матяш:

Возможно, какая-то политика организаторов. Ведь это частный бизнес. Возможно, какие-то критерии индустрии конкурсов, которые существуют в странах Латинской Америки, которая часто побеждает. Там конкурсы достаточно популярны, как и в США, кстати. В Индии очень популярны конкурсы. И они часто побеждают.

Уровень конкурсов

Сейчас конкурсы красоты очень популярны, как в Украине, так и на мировом уровне. Меряются красотой чуть ли не с пеленок. В Америке детские конкурсы красоты – целая индустрия с бешеной конкуренции. Известен случай, когда ради победы восьмилетней участницы ее мать уколола ребенку ботокс в лицо. Не менее популярны конкурсы среди замужних (Миссис Вселенная), бабушек и представительниц разных профессий.

Однако участие в таких узких соревнованиях змаганнях – это скорее развлечение, устроенное ради собственной рекламы спонсорами конкурсов. Поэтому говорить о серьезном дальнейшем развитие в конкурсной индустрии участников этих соревнований не приходится.

Мотивы участниц

На вопрос, почему девушки сотнями и тысячами штурмуют своими анкетами организаторов конкурсов красоты, работники индустрии отвечают по-философски. Ведущий Мисс Киев Юрий Иванысько считает, участие в подобных конкурсах – в женской природе. Мол, каждая участница мечтает быть самой красивой. Однако, если обратиться к биографии уже титулованных украинок, можно понять, почему молодые девушки уделяют время и тратят деньги на участие в конкурсах. Самые красивые украинки получают немало привлекательных предложений о работе. Нередко устраиваются на телевидение. Карьеру здесь сделали уже упомянутая Александра Николаено (Мисс Украина 2001), Инна Цимбалюк (Мисс Украина Вселенная 2006) и Ксения Кузьменко (Мисс Украина 1997). Помогает титул красавицам и в личной жизни. После получения победы большинство находит своих будущих мужей среди известных предпринимателей и политиков.

Кто побеждает

В Украине живет стереотип о коррумпированности сферы конкурсов красоты. Купить себе корону и титул самой красивой – прерогатива региональных конкурсов, говорит Сергей Матяш. Что же касается серьезных соревнований, победительницы которых потом представляют Украину заграницей, это скорее исключение. Ведь цена финала национальных конкурсов стоит немало. Например, организация Мисс Украина 2017 обошлась в полмиллиона долларов. Поэтому рисковать такими средствами оргкомитеты обычно не спешат.

Жюри выбирает победительниц, учитывая мировые тенденции и запросы, которые диктует индустрия. Отсутствие пока побед украинок объясняют субъективностью жюри, которая существует везде и отсутствием опыта у наших участниц. Ведь практика последних лет говорит, что победа – за системностью. Будущая Мисс должна быть не только быть красивой. За месяц, пока девушка живет с конкурентками при подготовке к, например, Мисс Мира, она должна доказать, что имеет яркую личность и умеет себя вести на публике. Все эти вещи, не имеющие отношения к внешности, играют большую роль при принятии решения жюри.

Так что шансы у наших девушек на победу есть. Так говорят представители конкурсов красоты. Главное – это готовность работать над собой и меняться в соответствии с мировыми запросов.

Яна Семенюк

Фото: Информатор