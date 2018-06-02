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Боевики обстреляли пограничный наряд из стрелкового оружия

Боевики обстреляли из стрелкового оружия пограничный наряд на Кугуаре в КПВВ Майорское, что в районе проведения операции Объединенных сил.

Кугуар

Утром 2 июня перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ Майорское был обстрелян пограничный наряд, сообщает ГПСУ.

Пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов к КрП и КПВВ на автомобиле Кугуар.

Когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, боевики обстреляли бронемашины из стрелкового оружия.

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Никто из военнослужащих не пострадал. Броня защитила от пуль, попадающих в автомобиль.

В это время гражданских лиц в контрольном пункте не было, личный состав находился в блиндажах.

Напомним, вчера боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты трижды применяли тяжелое вооружение.

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