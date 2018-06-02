Боевики стреляют из тяжелого вооружения, есть раненый

За минувшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение. Один украинский воин получил ранение.

За минувшие сутки боевики продолжали испытывать на прочность оборону защитников Крымского, Свитлодарска и Мариуполя.

Наши войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Крымское на Луганщине а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал огонь из стрелкового оружия. Огневые точки противника были быстро подавлены.

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В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применения оккупантами снайперов.

Наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.

Активные боевые действия продолжают продолжаться в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино.

Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение – 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

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Один боец ​​ВСУ получил ранение, его оперативно доставили в больницу. В течение текущих суток потерь наших войск нет.

По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены.

Сегодня (2 июня. – Ред.) в 6.10 утра боевики обстреляли из стрелкового оружия КПВВ Майорское. Пострадавших нет.

Ранее боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 7 раз применяя запрещенное оружие. Трое бойцов были ранены.