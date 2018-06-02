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Обстреливают снарядами и минами: боевики выжигают жилые дома в Пивденном

Жилые кварталы Пивденного в Донецкой области боевики обстреливают снарядами и минами, из-за чего возникают пожары. В частности, в районе Чигири сгорели 9 домов.

Тушить пожары невозможно, а доступ для транспорта отсутствует, потому что дорога простреливается боевиками.

Об этом в Twitter сообщает Министерство временно оккупированных территорий.

– Оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок. Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания, – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что раненых или маломобильных в Пивденном пока нет.

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Обстреливают снарядами и минами: боевики выжигают жилые дома в Пивденном / 2 фотографии

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Напомним, что сегодня утром перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ Майорское был обстрелян пограничный наряд.

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