Порошенко и Помпео обсудили Северный поток и санкции против РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Петр Порошенко и Майк Помпео обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.

Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта Северный поток-2.

Кроме того, Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбитого самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.

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Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Петр Порошенко проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с МВФ, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

Президент пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом.

Ранее Майк Помпео призвал Венгрию обеспечить и поддержать взаимодействие Украины с НАТО.