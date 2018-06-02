Россия стянула к границе с Украиной колонну военной техники

В Ростовской области РФ возле границы с Украиной зафиксировали новую колонну военной техники. В сети появилось видео.

Группа Информационное сопротивление опубликовала видео, которое свидетельствует о дальнейшем накоплении военной техники России в приграничных с Украиной регионах.

– Российские оккупанты не отказываются от своих планов по дальнейшей агрессии в отношении Украины, – говорится в сообщении.

Кадры сняты в Ростовской области возле неконтролируемого участка украинско-российской границы.

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Ранее эксперт заявил, что Россия вряд ли устроит широкомасштабное вторжение в Украину, поскольку это станет началом быстрого ее краха.