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#SaveOlegSentsov: в Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных

На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция в поддержку режиссера Олега Сенцова и других незаконно заключенных в России украинцев.

У Києві пройшла акція на підтримку Сенцова

На Майдане Независимости состоялась акция и флешмоб в поддержку режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой в ​​России и оккупированном Крыму.

В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

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#SaveOlegSentsov: в Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных / 4 фотографии

Читайте: #FreeSentsov: акция в Европарламенте с требованием освободить Сенцова

Участники акции держали в руках плакаты с надписями Free Sentsov (Свободу Сенцову), Save Oleg Sentsov (Сберечь Олега Сенцова), Freedom for all ukrainian prisoners (Свободу всем украинским политзаключенным).

Отдельные активисты вышли с плакатами, на которых указаны фамилии четырех голодающих политзаключенных.

Напомним, акция является частью глобальной кампании #SaveOlegSentsov. В целом акции поддержки украинских политзаключенных пройдут более чем в 30 городах по всему миру.

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