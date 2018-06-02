Дело Бабченко: группу журналистов вызвали в СБУ

1 июня группу журналистов вызывали в СБУ по делу о покушении на Аркадия Бабченко. Участники встречи подписали документ о неразглашении.

Группу журналистов вызывали в пятницу, 1 июня, в СБУ, где участники встречи подписали документ о неразглашении.

Об этом журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, которые в свое время переехали в Украину из России рассказали в эфире Прямого.

– Встреча была связана, во-первых, с делом Бабченко, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, работающих в Украине, – отметил Ганапольский.

Он также добавил, что в списке потенциальных жертв организаторов покушения оказались 47 человек.

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По данным СМИ и сообщений в социальных сетях, на встрече в СБУ были также Айдер Муждабаев, Осман Пашаев, Юлия Мостовая, Виталий Портников, Сергей Иванов, Павел Казарин, Юрий Макаров, Татьяна Даниленко, Соня Кошкина.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 человек, которые могли стать следующими жертвами террористов.

Всем потенциальным жертвам российских спецслужб предоставят охрану.

Сам Бабченко убежден, что российские спецслужбы не успокоятся и будут готовить новое покушение.