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Это война! Президент Эстонии о ситуации на Донбассе

Ситуация на Востоке Украины является войной, а не замороженным конфликтом, заявила президент Эстонии.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд

Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время конференции в Таллине.

Она напомнила, что в Украине только на прошлой неделе во время обстрелов были убиты четыре человека, в том числе 15-летняя девочка, еще 15 человек получили ранения.

– Это не замороженный конфликт – это война, – заявила Кальюлайд.

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Президент Эстонии отметила, что, несмотря на недостаточные темпы в борьбе с коррупцией, Украина проводит другие важные реформы, которые дают надежду.

– Но это будет потеряно, если мы забудем. Если будем игнорировать. Если поставим наши экономические интересы на первое, а ценности – на второе место.

Или просто будем чувствовать собственное бессилие, делая вид, будто война уже не идет здесь, в Европе уже четвертый год, – добавила она.

К слову, возле границы России с Украиной заметили новую колонну военной техники.

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