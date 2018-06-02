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Война на Донбассе: опубликованы новые доказательства российской агрессии

СБУ обнародовала очередные записи перехваченных разговоров между террористами на Донбассе за 2015 год.

Донбас АТО ЗСУ

Видеозаписи опубликованы на официальном Youtube-канале спецслужбы. На первом видео зафиксирован разговор между бывшим главой “ЛНР” Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ – руководителем наемников Уткиным, который подтверждает участие российских военных в боях на Донбассе в период 2014-2015 годов.

Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники Вагнера непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как Орион – российский офицер, причастный к  крушению рейса МН17.

– Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются “пушечным мясом” для высшего военного командования РФ. Служба безопасности Украины установила, с июня 2014 силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ПВК Вагнера. Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны, – отметили в СБУ.

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Напомним, что в Ростовской области РФ возле границы с Украиной зафиксировали новую колонну военной техники. В сети появилось видео.

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