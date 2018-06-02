ВНО 2018: правильные ответы по английскому языку

Ответы на тест ВНО 2018 по английскому языку опубликовали 1 июня.

Профессиональная комиссия УЦОКО установила правильные ответы к заданиям ВНО 2018 по английскому языку.

Заседание экспертной комиссии по определению порога “сдал/не сдал” по английскому языку состоится до 14 июня.

Результаты тестирования по этому предмету разместят на информационных страницах участников до 15 июня.

ЗНО 2018: правильні відповіді з англійської мови on Scribd

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Самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по английскому языку можно с помощью схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериев оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Схему оценивания задания открытой формы с развернутым ответом обнародуют 5 июня.