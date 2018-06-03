Боевики захватили в плен двух бойцов ООС

Двое военных 14-й отдельной механизированной бригады попали в плен “ЛНР”.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что мужчины исчезли еще 26 мая. До сих пор об их судьбе не было известно. О том, что украинцев взяли в плен, в ВСУ узнали из сепаратистских СМИ.

– Сейчас они, согласно информации, которую обнародовал СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды.

Дешевые отрежиссированные враждебные телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности, – говорится в сообщении штаба.

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Как пишет информационный ресурс “ЛНР”, говорится об украинских военных Якова Веремейчук и Юрия Евтушка.

Напомним, ранее стало известно о том, что в плен к боевикам попал 19-летний боец ВСУ.