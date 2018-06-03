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Сутки на Донбассе: трех военных ранили

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня. В результате трое военнослужащих получили ранения.

Війна на Донбасі

Трое украинских военнослужащих получили ранения во время боевых действий на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

– Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие, – говорится в сообщении.

Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.

Раненых бойцов госпитализировали.

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К слову, Служба безопасности Украины обнародовала очередные записи перехваченных разговоров между террористами на Донбассе за 2015 год.

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