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Дожди с грозами: прогноз погоды на начало недели (КАРТА)

Кратковременные дожди с грозами местами пройдут в Украине в начале недели.

В ближайшие сутки, 4 июня, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь местами на юге и востоке влажность немного повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Одесской, Николаевской, днем в южных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

В Киеве – без осадков, температура ночью около 15°, днем 26-28°.

На вторник, 5 июня. синоптики прогнозируют ночью в северных и южных областях, днем в Украине, кроме юго-восточных областей, кратковременный дождь, местами грозу. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, 6 июня в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях снижение температуры ночью до 7-12°, днем до 18-23°.

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В Киеве на 5 июня также ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

К слову, Факты ICTV получили эксклюзивный прогноз погоды на июнь 2018 года в Украине.

 

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