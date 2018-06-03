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Минздрав требует пустить международных врачей к политзаключенным в РФ

Минздрав обратился к России с требованием допустить международных врачей к украинским политзаключенным.

лікарі

Министерство здравоохранения обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным, сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

– Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины, с целью оценки их состояния здоровья, – говорится в опубликованном письме.

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К слову, российский актер Александр Филиппенко призвал освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

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