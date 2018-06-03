Порошенко: Молимся, чтобы Украина получила Томос до 28 июля

Президент Украины Петр Порошенко надеется на положительное решение Синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви и призывает украинцев всего мира вместе со всей Украиной молиться об этом.

– Победа – это не только освобождение украинской земли. Победа – это когда впервые, более чем за 300 лет, у Украины появился реальный шанс создать единую поместную Православную и главное – Украинскую церковь, – подчеркнул Порошенко во время участия в молитве за мир в Украине в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде вместе с украинской общиной Испании, сообщает пресс-служба президента.

– И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому что общей молитвой творятся чудеса, – призвал он.

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Президент напомнил, что обратился к патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, в Великий понедельник 9 апреля, во время своего визита в Стамбул. Он подчеркнул, что во время встречи со вселенским патриархом отмечалось:

– Если будет обращение президента, если это обращение будет поддержано всей Верховной Радой Украины, если будет обращение украинских иерархов – Синод вселенского патриархата готов будет предоставить нам Томос об автокефалии.

День Крещения Киевской Руси отмечается в Украине 28 июля. В этом году будет отмечаться 1030-летие крещения Киевской Руси.

Ранее стало известно, что Томос о предоставлении автокефалииУкраинской православной церкви уже написан.