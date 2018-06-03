В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности

Сегодня в Украине объявлен самый высокий, пятый уровень пожарной опасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила в Украине пятый уровень пожарной опасности.

Такой уровень пожарной опасности будет сохраняться в течение 3-4 июня. Из-за этого значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Спасатели просят соблюдать правила поведения в течение пожароопасного периода.

– В частности, не посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; не разводить костер в лесу и лесополосах; не заезжать автомобилем в лес; не курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; не оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; не охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; не создавать свалки и сжигать отходы; не сжигать стерню на сельскохозяйственных полях, – говорится в сообщении.

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К слову, после проверки пожарной безопасности Госслужба по чрезвычайным ситуациям подала иски на закрытие 405 заведений, 155 из них – это торгово-развлекательные центры.