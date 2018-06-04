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Сутки на Донбассе: враг бьет из тяжелой артиллерии, потерь нет

За сутки враг 27 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, из них 4 раза – из тяжелой артиллерии и минометов. Потерь среди военных Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

– Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, – говорится в сообщении.

По данным штаба, вчера, 3 июня, около 21.00 оккупанты из пушек калибра 152 мм обстреляли Талаковку. Террористы выпустили не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет.

Уже сегодня утром, около 04.30, противник применил 82-миллиметровые минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ.

Разведка сообщила об уничтожении одного боевика.

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Ранее стало известно о том, что в плен к боевикам попал 19-летний боец ВСУ.

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