Дожди и похолодание: погода на неделю в Украине (КАРТА)

Завтра, 6 июня, атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание в большинстве областей, которое продлиться до конца недели.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 июня, жара и дожди с грозами ожидаются почти везде.
Максимальные +29 прогнозируют на юге, на остальной территории – в среднем +27.
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На два градуса меньше на северо-западе страны.
В Киеве осадки, ночью 15-17, а днем 24-26 градусов тепла.
В среду, 6 июня, циклон покинет территорию Украины, жители северных и западных областей почувствуют небольшое похолодание.
Здесь дневная температура не будет превышать +22, меньше только в Черниговский и Сумской областях – до +19.
В столице сухо, ночью 10-12, ночью 20-22 выше нуля.
На четверг, 7 июня, синоптики не обещают существенных изменений в погоде – сухо и солнечно.
Теплее всего будет на Закарпатье и некоторых южных областях – до +27.
На остальной территории – в среднем +23.
В Киеве без осадков, ночью 8-10, днем 21-23 градусов тепла.
В пятницу, 8 июня, дожди вернутся на запад страны, в этих регионах и на юге температура достигнет 27 градусов.
В других областях немного прохладнее – на 1-2 градуса
Киевлян порадует солнце и небольшое повышение температуры, ночью 11-13, 24-26 выше нуля.
Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.