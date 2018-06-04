Дожди и похолодание: погода на неделю в Украине (КАРТА)

Завтра, 6 июня, атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание в большинстве областей, которое продлиться до конца недели.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 июня, жара и дожди с грозами ожидаются почти везде.

Максимальные +29 прогнозируют на юге, на остальной территории – в среднем +27.

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На два градуса меньше на северо-западе страны.

В Киеве осадки, ночью 15-17, а днем ​​24-26 градусов тепла.

В среду, 6 июня, циклон покинет территорию Украины, жители северных и западных областей почувствуют небольшое похолодание.

Здесь дневная температура не будет превышать +22, меньше только в Черниговский и Сумской областях – до +19.

В столице сухо, ночью 10-12, ночью 20-22 выше нуля.

На четверг, 7 июня, синоптики не обещают существенных изменений в погоде – сухо и солнечно.

Теплее всего будет на Закарпатье и некоторых южных областях – до +27.

На остальной территории – в среднем +23.

В Киеве без осадков, ночью 8-10, днем ​​21-23 градусов тепла.

В пятницу, 8 июня, дожди вернутся на запад страны, в этих регионах и на юге температура достигнет 27 градусов.

В других областях немного прохладнее – на 1-2 градуса

Киевлян порадует солнце и небольшое повышение температуры, ночью 11-13, 24-26 выше нуля.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.