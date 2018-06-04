Энтомолог обьяснил причину нашествия бабочек в Киеве

Понедельник, 4 июня, в Киеве отметился нашествием бабочек Крапивниц.
На феномен обратила внимание и синоптик Наталья Диденко.
– Бабочек сегодня в Киеве так много, что наконец понятно – пришло лето.
Я прочитала, что они живут примерно 3-4 недели и бабочкам для жизни нужна температура воздуха не ниже +12 градусов. А по прогнозу, вскоре, в ночь на 7 июня температура воздуха упадет, до + 7… + 12 градусов! Может, бабочки поэтому так сегодня спешат налетаться, – написала она в Facebook.
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Причину нашествия бабочек пояснил энтомолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом энтомологии Института зоологии Валерий Корнеев в Facebook.
– В этом году весна была “моментальной”, поэтому бабочки отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день. Следовательно, все гусеницы (а их было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, окуклились почти в одно и то же время, – обьяснил Корнеев.
Пользователи выкладывают в соцсетях фото бабочек.
Напомним, в Киеве завтра, 5 июня ожидается кратковременный дождь, местами гроза.