Понедельник, 4 июня, в Киеве отметился нашествием бабочек Крапивниц.

На феномен обратила внимание и синоптик Наталья Диденко.

– Бабочек сегодня в Киеве так много, что наконец понятно – пришло лето.

Я прочитала, что они живут примерно 3-4 недели и бабочкам для жизни нужна температура воздуха не ниже +12 градусов. А по прогнозу, вскоре, в ночь на 7 июня температура воздуха упадет, до + 7… + 12 градусов! Может, бабочки поэтому так сегодня спешат налетаться, – написала она в Facebook.

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Причину нашествия бабочек пояснил энтомолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом энтомологии Института зоологии Валерий Корнеев в Facebook.

– В этом году весна была “моментальной”, поэтому бабочки отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день. Следовательно, все гусеницы (а их было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, окуклились почти в одно и то же время, – обьяснил Корнеев.

Пользователи выкладывают в соцсетях фото бабочек.







Энтомолог обьяснил причину нашествия бабочек в Киеве / 4 фотографии

Напомним, в Киеве завтра, 5 июня ожидается кратковременный дождь, местами гроза.