Фейковая смерть: зачем “убили” Бабченко и какие есть доказательства против Кремля

Это было драмой недели. Несколько выстрелов в спину известному российскому журналисту Аркадию Бабченко стали шоком не только в Украине, но и за ее пределами.

Журналисты-расследователи всю ночь собирали хоть какие-то зацепки, искали очевидцев и видео с камер наблюдения. Но ничего не нашли.

Соседи, живущие над домом журналиста, ничего не слышали. Едем в больницу скорой помощи. Выясняем: вызыва по адресу Бабченко в журнале не было.

На месте работы Аркадия, крымско-татарском канале АТР – траур, люди несут цветы к портрету с черной лентой.

На убийство журналиста как никогда быстро начали реагировать дипломаты европейских стран и США. ОБСЕ даже срочно отправило в Киев своего комиссара по вопросам свободы слова.

И когда драматические эмоции достигли апогея, когда Бабченко оплакивали и за рубежом, и в Украине – он вдруг воскрес.

Между тем СБУ объяснила смертельный номер оперативной необходимостью. Мол инсценировка и медийный резонанс нужны были, чтобы заказчик поверил в то, что Бабченко ликвидирован.

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СБУ заявила: спецоперация продолжалась 2 месяца. Спецслужбы вышли на киллера и предложили ему сотрудничество. С того момента он якобы работал на силовиков.

Но как только закончился официальный брифинг ситуацию с ног на голову перевернул сам гражданин Ц.

Тем самым киллером оказался бывший АТОшник, монах-волонтер, Алексей Цымбалюк. Который на своей странице в Фейсбуке написал, что это он пришел в СБУ, а не она к нему.

Он сам рассказал следователям, что ему предложили убить Бабченко за 30 тыс долл. С этого момента в деле начинается ряд вопросов.

В СБУ сначала назвали Цимбалюка больным человеком, но впоследствии публично извинились. Немного света на ситуацию пролил его друг Родион Шовкошитный.

Задержанным оказался Борис Герман – соучредитель украинско-немецкого предприятия Шмайсер. Это единственная в Украине частная фирма, которая выпускает оружие, снайперские винтовки и боеприпасы.

И на суде, где избирали меру пресечения, Герман заявил: стал разменной монетой в разборках между украинским контрразведкой и СБУ.

По словам Германа он был двойным агентом, сливал контрозведке информацию с Москвы, от сотрудника какого-то частного фонда Путина.

Но вот прокуроры сразу на суде эту версию отвергли. И заявили, проверка показала, что Герман никогда не был агентом украинской контрразведки.

Что же за всем этим стоит? С точки зрения заказчика – российских спецслужб, вся история выглядит несколько странно.

То есть, российские спецслужбы, зная патриотический настрой Цимбалюка, должны предположить, что он пойдет в СБУ и заставить посредника выбрать другую кандидатуру.

Хотя с другой стороны убийцей бывшего депутата Госдумы России Вороненкова тоже был бывший участник АТО. И в СБУ он не пошел. Поэтому вопрос неоднозначный.

Еще одной интригой остается загадочный список, о котором глава СБУ заявил на своей пресс-конференции.

Правоохранители уверяют: в нем 30 фамилий людей, которых российские спецслужбы планировали ликвидировать после Бабченко.

Именно ради того, чтобы добыть этот документ, они мол и держали в заблуждении весь мир в течение суток. Ждали, когда заказчик поверит и задаст следующие цели.

Силовики уверяют – документ существует. Все покажут на суде. Но мир хотел бы видеть аргументы сейчас. Спецоперацию СБУ ведущие мировые СМИ назвали как минимум неоднозначной.

ОБСЕ и Репортеры без границ счастливому спасению Аркадия Бабченко были рады, но возмутились методом, расценив операцию СБУ как манипуляцию общественным мнением.

А бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер подчеркнул: есть риск утраты доверия к любым словам украинских спецслужб и властей. Чем может воспользоваться Россия.

Резонанс оказался таким, что в пятницу председателю СБУ и генпрокурору пришлось приглашать на встречу дипломатов. И объяснять им, зачем спецслужбы имитировали убийство известного журналиста.

Блестящая операция СБУ, что дало возможность наконец обыграть ФСБ или пиар-акция накануне нового политического сезона? Мысли в обществе разделились.

Сейчас задача – с помощью железобетонных доказательств и аргументов объяснить и украинцам, и миру, зачем нужен был этот спектакль. Какого заказчика это помогло поймали на горячем?

К слову, Луценко рассказал о причине имитации убийства Бабченко.