Гроза во Львове: разрушенные здания и град с яйцо

Сильная гроза во Львове привела к разрушениям зданий в городе.

4-го июня во второй половине дня во Львове началась сильная гроза, которая сопровождалась порывами ветра, молниями, громом и градом.

Из-за непогоды на пересечении улицы Городецкой и проспекта Чорновола на проезжую часть упали ремонтные конструкции с дома, передает местный сайт 032.

Кроме того, на углу ул. Галицкой и пл. Рынок упала часть фасада дома. В результате падения обломков пострадал гражданин Айзербаджана, житель Баку. Мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

По информации депутата Львовского городского совета и сотрудника Главного управления Национальной полиции Игоря Зинкевича, на улице Клепаривской из-за непогоды упало дерево. Движение автомобилей здесь затруднено.

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Львовяне в соцсетях делятся видео с последствиями непогоды:

К слову, в начале месяца град налетел на Черкассы. Размер ледяных шариков достигал сантиметра и более.