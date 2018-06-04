Кабмин инициирует расширение санкций против РФ

Кабмин принял решение одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на 3 года санкций к физическим и юридическим лицам.

Соответствующее распоряжение от 23 мая № 363-р опубликовано на Правительственном портале, передает УНИАН.

– В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету. Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам и юридическим лицам, – отметили в Кабмине.

Список физических и юридических лиц, к которым предлагается применить санкции, не обнародован.

Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении санкций поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций).

Вынести вопрос информирования лиц о применении к ним персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а также относительно обнародования списка таких лиц на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина расширила и продлила до 2021 года санкции в отношении предприятий и компаний РФ, работающих в интересах сектора безопасности и обороны, а также украинских предприятий ОПК, работающих на территории оккупированного Крыма.